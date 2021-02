Conte ha alzato il muro: 4 clean sheet consecutivi, la difesa dell’Inter tornata insuperabile

L'Inter nella corsa allo scudetto può contare sulla ritrovata certezza difesa, che non subisce gol da quattro partite

Come riporta Sky Sport, per esempio, sono quattro i clean sheet (partite concluse senza subire reti) consecutivi in campionato collezionati dalla difesa nerazzurra. Non può essere un caso. Anche perché, in queste quattro partite, i nerazzurri hanno affrontato avversari temibili come Juventus e Fiorentina, oltre a Udinese e Benevento. Domenica a San Siro arriva la Lazio. Un test molto probante per la difesa, che insegue la quinta partita senza subire gol. Un 'traguardo' che, dalle parti di Appiano Gentile, non si vede dal 2018.