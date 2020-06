Conte ritrova un suo fedelissimo: Asamoah è tornato, futuro all’Inter ancora possibile

Antonio Conte riabbraccia un suo fedelissimo: Kwadwo Asamoah, dopo i tanti poblemi fisici di questa stagione, è finalmente tornato a disposizione, garantendo così al tecnico nerazzurro nuove soluzioni per questo rush finale. Un vero e proprio nuovo acquisto, come scrive Tuttosport: “Come un nuovo acquisto. Antonio Conte per la ripresa potrà contare finalmente anche su un suo fedelissimo, Kwadwo Asamoah“.

RECUPERO OK – “La sosta forzata lo ha aiutato a recuperare, visto che lo staff medico già dopo la sfida con la Juventus dell’8 marzo aveva deciso di non sottoporlo a intervento chirurgico, preferendo una terapia conservativa. Il lungo stop ovviamente ha giovato all’esterno che ora è pronto a tornare a giocare. Nell’ultimo mese si è allenato bene, in gruppo, reggendo i ritmi vorticosi delle sedute. Il titolare sulla fascia sinistra è ormai Young, ma avere di nuovo Asamoah (oltre a Biraghi e D’Ambrosio), permetterà al tecnico di poter ruotare con maggiore continuità i suoi laterali e avere sempre un elemento fresco“.

FUTURO -“Per altro questi due mesi serviranno ad Asamoah e all’Inter per capire se proseguire insieme la prossima stagione – contratto fino al 2021 – o dirsi addio con un anno di anticipo (sul ghanese c’è interesse da club tedeschi e turchi)“.