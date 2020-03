Conte: “Abbiamo iniziato ad alzare l’asticella, ma ci vuole pazienza. Va considerato…”

Antonio Conte ha commentato la sconfitta dell’Inter in casa della Juventus: “Penso che la partita sia stata equilibrata e che stessimo facendo una buona gara. Anche nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio noi, poi abbiamo preso questo gol forse nel momento migliore che ha un po’ influito in maniera negativa anche a livello psicologico. Loro hanno preso fiducia, noi abbiamo perso autostima. Sono situazioni sulle quali bisogna lavorare, bisogna crescere in esperienza e personalità, nell’affrontare queste situazioni. Dispiace per il risultato. Noi se dobbiamo fare dei paragoni devono essere fatti sulla squadra che abbiamo affrontato oggi, con altissima qualità in campo, grande esperienza e che nel curriculum ha vinto tanto. Bisogna migliorare. Non dimentichiamo che loro sono 8 anni che stanno lavorando, vincendo e hanno una rosa di altissima quantità in tutte le componenti. Noi stiamo iniziando ad alzare l’asticella, ma ci vuole pazienza. Va dato atto ai ragazzi che le sconfitte subite sono quelle contro la Juventus, va dato merito merito ai ragazzi per questo. Al di là del lungo stop la situazione è di incertezza, siamo tutti degli esseri umani con delle famiglie, è la situazione che sta un po’ preoccupando e allarmando tutti. Ci sono componenti adatte a prendere decisioni, la salute viene prima di tutto e la tutela nei confronti di tutti è la cosa più importante, adesso”.

(Inter TV)