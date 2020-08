Conte: “Autorete che ha dell’amaro, l’esperienza del Siviglia ha fatto la differenza. Ringrazio…”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Siviglia: “E’ stata la partita che ci aspettavamo. Dura, in equilibrio e tra due squadre che non si sono risparmiate in tutto e per tutto. Dispiace perché nel secondo tempo sapevamo che l’episodio avrebbe cambiato il risultato finale. Abbiamo avuto due chance importanti con Romelu e con Gagliardini e poi purtroppo questa autorete che ha dell’amaro e dell’incredibile. Lukaku è bravo a segnare nella porta avversaria. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa per pareggiarla. Poi loro hanno messo tutta l’esperienza che avevano, hanno perso tempo. Quel pizzico di esperienza in più ha fatto la differenza, hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Posso solo essere contento dei ragazzi e dell’annata che hanno avuto. Hanno fatto dei miglioramenti, tanti hanno fatto esperienza. Queste sono partite che ti fanno crescere anche se le perdi, ti fanno avere nel bagaglio esperienza che tornerà utile soprattutto ai giovani. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con noi e che ci hanno supportato. E’ stata un’annata veramente strana sotto tutti i punti di vista, ma ha dato tanto anche dal punto di vista umano. Ringrazierò tutti quello che hanno supportato me e i calciatori”.

(Inter TV)