Sky – Inter, Conte di ottimo umore. Torello con i giocatori: “Ad Antonio è toccato pure…”

Le polemiche e le ipotesi sul futuro non hanno accompagnato l’Inter a Gelsenkirchen. L’ambiente nerazzurro che si prepara alla sfida di ottavo di finale contro il Getafe in Europa League è tranquillo ed estremamente di buon umore. A raccontarlo Sky Sport, che riferisce in particolare di un Antonio Conte tutt’altro che rabbuiato e molto più tranquillo di quanto apparso dopo la gara contro l’Atalanta.

Anzi, l’emittente racconta anche un episodio particolare. Nel corso dell’allenamento, caratterizzato da applausi, urla e schiamazzi allegri da parte della comitiva, lo stesso Conte ha deciso di partecipare al consueto torello d’inizio allenamento in compagnia dei suoi giocatori. Anche all’allenatore nerazzurro, dunque, è toccato finire in mezzo per dover rincorrere la palla mentre i suoi ragazzi facevano di tutto per non fargliela intercettare. Un episodio curioso, che racconta il buon umore della ciurma nerazzurra, ma anche e soprattutto di Antonio Conte.

(Fonte: Sky Sport)