Inter, Lukaku rifiata contro il Napoli? Conte rispolvera la coppia del Camp Nou

Domani sera l’Inter è attesa a un’altra battaglia. A San Siro arriva il Napoli di Gattuso per la semifinale d’andata di Coppa Italia e Conte ritroverà Lautaro Martinez, dopo le due giornate di squalifica in campionato. È lui l’unica certezza del reparto offensivo per la sfida di domani sera, ma non dovrebbe fare coppia con l’amico Lukaku.

Il gigante belga, che finora ha riposato solo contro il Genoa, potrebbe rifiatare in Coppa Italia e a fare coppia col Toro dovrebbe essere Sanchez, un duo che aveva ben figurato in quella sera al Camp Nou contro il Barcellona. Sembra certa anche la presenza di Eriksen dal 1′, l’inserimento del danese va avanti a vele spiegate. In difesa ballottaggio tra D’Ambrosio e Bastoni, sulle fasce dovrebbero partire Moses e Biraghi. Da capire le condizioni di Sensi che potrebbe fare una staffetta con Eriksen.