Inter, a luglio Sanchez saluta. Da Manchester: “Lo United cerca acquirenti”. Lo scenario

Piano piano Alexis Sanchez, dopo anni di appannamento, si sta ritrovando all’Inter. Ma il cileno, come pattuito in estate, resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2020 in prestito, per poi tornare al Manchester United, come confermato anche da Solskjaer in conferenza stampa. Ma da Manchester forniscono importanti indiscrezioni sul suo futuro. I Red Devils starebbero infatti già cercando degli acquirenti che vogliano il cileno a titolo definitivo.

Il Manchester Evening News informa che le parole del tecnico dello United in merito al suo ritorno sono solo frutto di una provocazione: a gennaio non ci sarebbero infatti state possibilità causa l’inesistenza di tale clausola. Il tecnico avrebbe già infatti deciso che Sanchez non farà parte del nuovo progetto United: sarà dunque una lunga estate per lui.