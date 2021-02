Antinelli (Rai): “Dito medio Conte arriva da telecamera dedicata e prodotta dalla Juventus”

Il dito medio di Conte è un'immagine prodotta da una telecamera dedicata della Juventus, una telecamera fissa sul tecnico nerazzurro

"A mezzanotte e un quarto comincia a girare sui social il video del dito medio di Conte. Io entro nella mia regia e dico 'adesso tornate tutti ai posti e mi fate vedere tutte le immagini della partita perché voglio sapere perché non è andata in onda prima. E nel van Rai questa immagine non c'era. L'immagine del dito medio di Conte è una dedicata su Conte che prosegue. Quell'immagine era in un altro pullman distaccato da quello della Rai, un pullman della produzione Juventus. Io poi ho informato la Juventus per avere quella immagine. La Rai non l'ha mostrata subito perché non l'aveva".