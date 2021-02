CdS – Inter, immagini dito medio di Conte diffuse dalla Juve per evidenziare il gesto

Il quotidiano spiega da dove provengono le immagini uscite nella tarda serata di martedì con protagonista l'allenatore nerazzurro

Prima di procedere con eventuali sanzioni per i tesserati di Juventus e/o Inter, la Procura Federale dovrà acquisire tutto il materiale sui fatti dell'altra sera. Non soltanto la testimonianza del quarto uomo Chiffi, quindi. Si procederà anche con la richiesta di tutte le immagini. A proposito di quelle diffuse dai bianconeri per testimoniare il dito medio di Conte, c'è una precisazione da fare. Se ne occupa il Corriere dello Sport: "E’ vero che non sono state trasmesse in diretta dalla Rai. Sono state diffuse in tarda serata dalla Juventus, che ha “prodotto” l’evento, proprio con lo scopo di evidenziare il comportamento del tecnico nerazzurro. Non cambia nulla, però, per quanto riguarda i margini di manovra della Procura, che può attingere da tutte le immagini prodotte, comprese quelle che non sono andate in onda. Nulla sarebbe cambiato, infatti, se fossero state la Rai oppure la Lega a produrre la partita".