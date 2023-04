Torna Conte? Più facile Mourinho: “Ma c’è un altro top apprezzato dall’Inter”

Nonostante manchi ancora una fetta importantissima di stagione, è già partito da giorni il toto allenatore in casa Inter in vista del 2023/24. E se il sogno resta il ritorno di Antonio Conte, non c'è solo il suo nome, secondo Tuttosport, sul taccuino dei nerazzurri: "Più facile sarebbe riabbracciare Mourinho (che oggi fa trapelare di voler restare a Roma fino alla scadenza del contratto nel 2024, tra due mesi chissà...) oppure Simeone, ex sempre apprezzato a latitudini nerazzurre che però dovrebbe accettare di prendere meno di un terzo rispetto a quanto gli garantisce l’Atletico.

"Parallelamente c’è un’altra linea di pensiero in base a cui il rinnovamento debba partire dalla panchina, con la scelta di un profilo da progetto e dallo stipendio parametrato a un’Inter dai costi più sostenibili. Alla lista, oltre a De Zerbi (che pare orientato però a restare in Premier, ma anche in questo caso tutto è da vedere, al netto dei ragionamenti sulla clausola da pagare al Brighton), Thiago Motta e, appunto, Italiano che alla Fiorentina guadagna 1,7 milioni per arrivare a 2 più bonus nel 2024 (Commisso ha inoltre un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2025)".