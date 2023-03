ESCLUSIVA Longhi: “Inter, serve tecnico con le p…e! Conte? C’era qualcosa, ma…”

CORSA CHAMPIONS

"È stato detto fin troppe volte, l'Inter non può più permettersi di sbagliare. La squadra in campionato è stata misteriosa tra il problema delle gare in trasferte e il problema con le piccole sono arrivate 9 sconfitte. Adesso a questo punto non sono commessi altri errori. Alti e bassi? Faccio un paragone con il ciclismo: ci sono i ciclisti da Tour o da Giro d'Italia e poi ci sono quelli da classica, da corsa di un giorno. L'Inter finora ha dimostrato di non essere una squadra da giro, ma da classica. Felici le finale di Coppa Italia e Supercoppa, bene anche in Champions. Evidentemente il DNA è quello. Continuo a sentire che l'Inter è fortissima, ma con squadre che si chiudono fa fatica. Non ha chi salta l'uomo, spinge a sinistra mentre a destra se non si inserisce Barella combina poco. Ha dei limiti che vengono fuori con le piccole, manca un giocatore dom Dybala, uno che faccia la differenza".