Oaktree, dopo il prestito all’Inter offerta da 1,75 miliardi alla Lega Serie A

Dopo il finanziamento da 275 milioni concesso a Suning e Zhang per garantire liquidità all'Inter, il fondo di private equity Oaktree potrebbe entrare nuovamente in affari con l'Italia. Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo la quale, gli statunitensi avrebbero presentato un'offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di euro (1,90 miliardi di dollari) nel business dei media del campionato italiano di calcio di Serie A.

Serie A, Oaktree offre 1,75 miliardi

Il business dei media della Serie A, che consiste principalmente nei diritti di trasmissione delle partite in diretta, ha attirato l'interesse di banche internazionali. Tra queste JP Morgan JPN, nonché investitori di private equity in un momento in cui i club italiani stanno cercando modi per aumentare le entrate. Oaktree strutturerebbe l'investimento proposto attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d'impresa per la società che gestisce i diritti media della Serie A di 15 miliardi di euro, secondo la fonte di Reuters. In cambio dell'investimento, Oaktree chiederebbe una partecipazione del 5% in un'impresa che gestisce la media company.