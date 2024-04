Ha fatto molto discutere il post di Daniele Conte, fratello di Antonio, dopo il pareggio dell'Inter contro il Cagliari, risultato che impedirà ufficialmente ai nerazzurri di superare il record della Juventus di 102 punti (che l'Inter avrebbe conquistato vincendole tutte da qui a fine stagione). Dopo le tante polemiche social, Daniele ha corretto così il tiro attraverso una storia sul suo profilo: "Vorrei precisare che il mio non è stato uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mi permetterei mai! Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per questo motivo e sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile".