Repubblica – Pericolo che Conte molli l’Inter da un giorno all’altro. Non è un segreto che…

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte possono davvero separarsi? Repubblica ne parla diffusamente. Il timore nerazzurro è che Conte possa decidere autonomamente di farsi da parte.

“Quello che nessuno può escludere è che Conte, agonista feroce, se i risultati non arriveranno possa decidere di andarsene. Anche da un momento all’altro. “Nessuno mi costringe a stare qui in Serie A”, disse lo scorso autunno, scottato dalla contestazione di alcuni tifosi juventini.

Dopo il doloroso pareggio a Verona ha ribadito il concetto, pur in modo più sfumato: “A fine stagione farò le mie valutazioni, la società anche”. Che per molti versi Conte rimpianga la Premier League, “dove non ci sono tutte queste polemiche”, non è un segreto.

Ma allo stesso tempo ha più volte detto di volere completare un ciclo all’Inter, parlando con ammirazione e invidia di colleghi come Gasperini e Simone Inzaghi, capaci di legarsi a lungo a una squadra e di farla crescere. E sono proprio Lazio e Atalanta le rivali che l’Inter si trova ora a inseguire in campionato per la corsa al secondo posto”.