Inter, Conte non cambia: avanti con la difesa a 3. Mossa a sorpresa per arginare CR7 e Dybala

Domenica sera torna in campo l’Inter e lo farà in casa della Juventus. Conte non pensa di cambiare sistema di gioco, anche perché Eriksen dovrebbe partire dalla panchina, ma una novità potrebbe esserci nel reparto difensivo:

“La difesa a 3 non si tocca. Ma la sorpresa c’è. E allora ecco che Antonio Conte potrebbe giocarsi la sfida scudetto nel suo ex Stadium con D’Ambrosio dal 1′. Ma non, come ci aveva abituati, sulla fascia come centrocampista di destra. Bensì in difesa, con De Vrij e Skriniar. Non ci dovrebbe quindi essere il pupillo del tecnico Bastoni e nemmeno il veterano Godin, ma Danilo. Ecco perché…