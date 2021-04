Conte: “Ogni vittoria vale sei punti. Per la prima volta tanti giocatori si trovano a…”

L'importanza di un gruppo unito per Antonio Conte è tutto. Tutti i giocatori stanno dando il massimo, anche chi gioca meno si fa sempre trovare pronto.

Le parole di Antonio Conte ai microfoni di Inter TV: "Tre punti che pesano? Vittoria importante, da qui alla fine mancano 9 partite. Per noi ogni vittoria sono sei punti. Sarà importante continuare su questa squadra, abbiamo un buon margine sul secondo e terzo posto. L'esperienza mi ha insegnato che bisogna stare sul pezzo e non mollare niente. Tutte le partite saranno molto difficili. Tanti ragazzi si trovano a vedere da vicino un obiettivo straordinario per la prima volta e si trovano a giocare partite importanti per noi. Complimenti a tutti i ragazzi, stanno dimostrando grande voglia e unità di intenti. Stanno partecipando tutti. Contro il Bologna ha giocato Ranocchia, poi Young, Darmian. Sanchez meriterebbe di giocare, è super positivo, ci sta facendo la differenza. Manca Arturo, abbiamo bisogno di lui. Gaglia è una garanzia, Eriksen è un giocatore diverso rispetto a prima. Tutto va bene".

"Da domani mattina iniziamo a pensare già al Cagliari. Siamo arrivati ad un punto del campionato che vediamo un obiettivo straordinario che si avvicina e dobbiamo avere l'umiltà giusta. Non è che ci fossero grandi obiettivi per il Sassuolo. Noi ne abbiamo uno straordinario dobbiamo avere l'umiltà di adattarci alle situazioni e di sfruttare i difetti. Fossimo stati più attenti e cinici avremmo fatto anche qualche gol in più. Abbiamo concesso il possesso palla, ma non ricordo grandi parate del mister. I ragazzi sono molto bravi, hanno capito il momento importante per l'Inter. E per ognuno di loro. Non c'è bisogno di tenere alta l'attenzione o la tensione. Inevitabile che tanti scoprono queste situazioni per la prima volta. Devo fare più da moderatore. Sono ragazzi che stanno crescendo sotto tutti i punti di vista, stanno acquisendo una mentalità vincente per sacrificarsi tutti insieme e vincere partite come queste", ha concluso il tecnico nerazzurro.