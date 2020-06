Inter, Conte respinge le critiche e bussa al club per il mercato: le richieste per vincere

Serata amara quella dell’Inter al San Paolo. I nerazzurri hanno salutato la Coppa Italia, pur giocando discretamente non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata a San Siro col Napoli. Conte si è dichiarato soddisfatto per il gioco espresso dalla sua squadra, anche se rimane la delusione per non aver raggiunto la finale. Il tecnico dell’Inter sa cosa manca alla sua squadra e ne ha già parlato con il club.

“Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, con gli attacchi sui social a Lautaro accusato di pensare già al Barcellona, c’è malumore all’Inter. Antonio Conte respinge le critiche con una richiesta al club per il mercato: servono giocatori più abituati al successo e una rosa più completa per competere in campionato e coppe“, spiega Repubblica.