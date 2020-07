Conte rinuncia a Vidal: “Marotta e Ausilio puntano più in alto. E arriva un altro regalo”

Negli ultimi giorni, il profilo di N’Golo Kanté è stato accostato all’Inter. Un nome che scalda la piazza e che trova il pieno consenso di Antonio Conte che lo ha già allenato al Chelsea. Per Kanté, però, occorre un investimento importante, dato che il Chelsea non è disposto a fare sconti e chiede almeno 60 mln di euro.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, in caso di arrivo di Kanté, Conte dovrà rinunciare a Vidal, uno dei pallini del tecnico: “Logico, comunque, che puntare su Kantè vorrebbe dire abbandonare definitivamente Vidal. Ma Conte non avrebbe di che lamentarsi, anche perché il piano di Marotta e Ausilio è quello di regalargli anche Dzeko per completare l’attacco”.