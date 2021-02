L’arma in più di Conte: Inter non più sbilanciata da una parte. I primi sentori di rivoluzione…

Con Perisic ed Eriksen ritrovati, il tecnico nerazzurro ha un'arma in più. Adesso il centrosinistra ha i suoi nuovi padroni

Christian Eriksen e Ivan Perisic. Sono i due volti 'nuovi' dell'Inter e su cui Antonio Conte adesso può contare. Dopo un inizio di stagione da dimenticare per entrambi, adesso sono l'arma in più della squadra nerazzurra. Se sul centrodestra non c'è mai stato un problema grazie all'asse formato da Hakimi e Barella, dall’altra parte il tecnico nerazzurro ha spesso trovato difficoltà a trovare la quadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, adesso l’Inter non è più sbilanciata da una parte.