Inter, Conte non molla la presa: due ore di allenamento, controllo alimentare e spinta motivazionale

Dopo il rientro in Italia, i giocatori stranieri dell’Inter emigrati all’estero dovranno sottoporsi ad altri 14 giorni di quarantena, come previsto dalla legge.

“In tempo, in ogni caso, per la riapertura ufficiale di Appiano per gli allenamenti. Nell’attesa, tutti ancora al lavoro secondo le consegne di Conte: due ore al giorno di attività fisica, bodyweight e cyclette. E da adesso in poi gli stranieri torneranno ad essere «controllati» anche dal punto di vista alimentare, visto che ricominceranno le consegne a casa dei pasti studiati dal nutrizionista Pincella. La difficoltà, in giorni come questi, è quella di mantenere alte la motivazioni nelle sedute di allenamento quotidiane. Ma per quello c’è…Conte, che non manca di incoraggiare quasi un giorno sì e l’altro pure i suoi giocatori. Aspettando la ripresa, l’Inter si prepara”, spiega La Gazzetta dello Sport.