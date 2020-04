Inter, indicazioni di Conte rispettate alla lettera: rientrati gli stranieri. All’appello manca solo Godin

Dopo aver lasciato l’Italia per unirsi alle proprie famiglie, gli stranieri dell’Inter hanno seguito alla lettera le indicazioni del club e sono rientrati a Milano. Solo Godin manca all’appello, ma la sua assenza, concordata con la società, durerà ancora poco visto che tra domani e lunedì anche il difensore farà ritorno in Italia.

“Gli altri ci sono già tutti, in città. Nei giorni scorsi erano tornati Eriksen, Young e Moses. Ieri è stata la volta di Lukaku, riapparso a City Life, terrazzo a portata di mano dell’amico Lautaro: coppia ricomposta, in attesa di riprodurre musica e gol anche ad Appiano, in attesa anche di riaccendere la camera iperbarica che in questo periodo sì, è finita in isolamento anche lei”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Non solo Romelu. Si sono rivisti a Milano anche il capitano Handanovic e Brozovic. Tutti hanno dunque rispettato le indicazioni del club e di Conte. I patti e le tempistiche, in fondo, erano chiari fin dalla partenza: gli stranieri sarebbero dovuti rientrare dopo il periodo obbligato di due settimane, questa era stato il messaggio della società”, aggiunge il quotidiano.