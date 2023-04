GdS annuncia: “Inter, Inzaghi ha scelto la coppia Dzeko-Lautaro per il Benfica”

Simone Inzaghi in questi minuti ha deciso la coppia d’attacco per l’andata dei quarti di finale di Champions tra Benfica e Inter

Simone Inzaghi scioglie le riserve per Benfica-Inter. L’allenatore nerazzurro in questi minuti ha deciso la coppia d’attacco per l’andata dei quarti di finale di Champions League di stasera. Non c’erano dubbi su Lautaro Martinez e arrivano conferme: giocherà dal 1’ al centro del reparto avanzato nerazzurro.