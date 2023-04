CF – Inter, sogno semifinale di Champions League: quanti milioni vale il traguardo

L’Inter gioca in Portogallo in primo round col Benfica: ecco quanto vale - in termini economici - l'approdo in semifinale di Champions

Alessandro Cosattini

Quanto vale, in termini economici, l’eventuale passaggio alle semifinali di Champions League. L’Inter gioca in Portogallo in primo round col Benfica, poi settimana prossima è in agenda il ritorno a San Siro. Ma quanto vale l’approdo tra le prime quattro squadre d’Europa? Ecco la stima che arriva da calcioefinanza.it.

“Come noto i club hanno già incassato il bonus partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (quasi 16 milioni per l’Inter) e la prima parte del market pool, basata sul piazzamento della Serie A 2021/22, che per l’Inter (seconda classificata) è valsa 6 milioni di euro.

Inter, incassi Champions — A queste cifre si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi del torneo, che per l’Inter, che ha vinto tre partite, perdendone due e pareggiandone una, ammontano a oltre 10 milioni. Infine, la seconda parte del market pool, che si basa sul numero di partite disputate nella Champions 2022/23 e per la quale abbiamo stimato la cifra minima per ogni club, scenario peggiore che prevede il miglior risultato possibile per le competitor italiane. Dunque, è noto che per la partecipazione l’Inter abbia incassato 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), mentre sul fronte ranking storico il club nerazzurro porta a casa 15,93 milioni di euro.

Quanto vale la semifinale — Passando al market pool, come già detto la prima parte vede i nerazzurri incassare 6 milioni di euro. Si tratta della seconda cifra più alta tra le italiane partecipanti, grazie al secondo posto in classifica conquistato con la Serie A 2021/22. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra più bassa possibile recita 5,85 milioni di euro (e può ancora essere rivista al rialzo). Superando i quarti di finale e accedendo alle semifinali, l’Inter incasserebbe oltre 82 milioni di euro (cifra depurata dalla multa per le violazioni del Fair Play Finanziario). Il tutto senza dimenticare un ulteriore match interno, che con un Meazza in splendida forma potrebbe regalare addirittura un incasso a doppia cifra”, si legge.