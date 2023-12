CdS – Corazzata Inter, altro sorpasso respinto: Inzaghi non sbaglia più una mossa

Serata perfetta per l'Inter, che travolge l'Udinese e si riprende il primo posto in classifica. Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Un altro sorpasso respinto. Per la quinta volta (la quarta da parte della Juventus), infatti, i nerazzurri erano stati scavalcati in vetta alla classifica prima di scendere in campo. E per la quinta volta hanno risposto con una vittoria - ieri sera ne ha fatto le spese l'Udinese -, ristabilendo le distanze. Non solo, il distacco su Milan e Napoli si è dilatato, rispettivamente, a 9 e 14 punti. I numeri, però, seppur eloquenti, sono fin troppo freddi per descrivere ciò che è l'Inter in questo momento, vale a dire una corazzata, capace di governare le partite a suo piacimento. Sa schiacciare, quando è il momento di affondare l'avversario, sa gestire, quando è il caso di addormentare la partita. Il tutto creando occasioni da gol in quantità industriale (il 4-0 non fotografa adeguatamente la superiorità sui friulani), rischiando il minimo indispensabile là dietro, tanto che è arrivato il 10° clean-sheet in 15 giornate".