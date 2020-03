Emergenza coronavirus, arriva la richiesta dei calciatori: stop anche agli allenamenti

Fermate anche gli allenamenti, con lo stop del campionato: è questa la richiesta – a quanto apprende l’ANSA – avanzata dai calciatori, tramite l’Aic, durante il consiglio della Figc che ha oggi ratificato lo stop a tutti i campionati sulla base del nuovo decreto del governo per l’emergenza coronavirus. Molti giocatori, in sostanza, chiedono di considerare questo stop come un periodo di ferie. Diversi club, dalla Fiorentina al Milan, hanno già sospeso gli allenamenti per diversi giorni, ma della richiesta Aic si occuperà nelle sue prossime riunioni la Lega di serie A.

(ANSA)