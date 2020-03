Coronavirus, al via il Consiglio di Lega: si parla delle ripercussioni dopo stop del campionato

Ha preso il via il consiglio della Figc straordinario in conference call sull’emergenza Coronavirus. Presenti fisicamente in via Allegri il numero uno federale Gabriele Gravina, il presidente della Lazio e consigliere di Lega A Claudio Lotito e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Al termine del consiglio non ci sarà conferenza stampa e saranno diffusi un comunicato stampa e un video con le dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina. Al centro della discussione la decisione di sospendere i campionati professionistici fino al 3 aprile e le conseguenti ripercussioni sulle sorti della stagione in corso.

(Fonte: Ansa)