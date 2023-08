Libero – Inter, Correa saluta e torna Sanchez. “Ma il mercato non si ferma all’attacco”

"I francesi verseranno nelle casse nerazzurre 2 milioni di euro per il prestito, con un diritto di riscatto a 10 milioni, che diventa obbligo in caso di qualificazione del Marsiglia per la Champions League della stagione 2024/25 (i nerazzurri avevano pagato Correa 33 milioni dalla Lazio due anni fa). Il mercato dell’Inter, in ogni caso, non si fermerà all’attaccante, ma è noto che i nerazzurri siano in trattativa per Benjamin Pavard (27). La novità è che il difensore francese è tornato ad allenarsi col Bayern Monaco, ma l’affare - da 30 milioni più bonus - non sembra a rischio", aggiunge il quotidiano.