CdS – Inter, squadra pronta a riaccogliere Sanchez. A disposizione per Cagliari?

L'Inter è pronta a riaccogliere Alexis Sanchez: l'attaccante cileno nella giornata di ieri è atterrato a Milano, e oggi sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà nuovamente al club nerazzurro. Il Niño Maravilla scalpita, come scrive il Corriere dello Sport: "Il cileno ha ricevuto mercoledì la telefonata che aspettava ormai da un mesetto: tieniti pronto perché Correa sembra essersi deciso. Beh, si può affermare senza timore di smentita che il Niño fosse già pronto e ha accolto con grande soddisfazione la comunicazione. Conoscendo le sue abitudini, c'è da scommettere che si presenterà tirato lucido. In queste settimane, però, si è allenato da solo e, quindi, avrà bisogno di tempo. C'è da credere, però, che Inzaghi se lo porterà già lunedì a Cagliari, per farlo accomodare in panchina".