Gudmundsson in salita — L’islandese piace tantissimo - sia chiaro - ma, al netto della preferenza data alla Premier, per lui si sono già mosse Juventus e Fiorentina e il Genoa gongola all’idea di favorire un’asta. L’Inter, dal canto suo - in assenza di partenze (ovviamente) - si troverà all’inizio del ritiro (senza considerare i giovani e quindi Carboni), con Lautaro, Thuram, Arnautovic, Taremi più Correa. Il quale - altro fatto per nulla secondario - sarà all’ultimo anno di contratto e quindi, a meno di offerte (magari arabe) tali da indurlo in tentazione, potrebbe anche decidere di restare all’Inter sapendo di trovare come allenatore un Inzaghi che da sempre stravede per lui, anche se il meglio il Tucu lo ha dato negli anni laziali e da allora non si è più confermato.

Correa quinta punta? — Alla luce della volontà di trattenere tutti i big alla base già espressa a Marotta, Ausilio e Baccin, l’allenatore sarebbe ben contento di cristallizzare la situazione nel reparto che più, negli ultimi anni, ha subìto stravolgimenti. In questo caso ci sarebbe da inserire nell’ingranaggio il solo Taremi, compito senz’altro più semplice rispetto a quello affrontato nell’ultima estate dove, al contrario, l’unico punto fermo tra le incognite era Lautaro. A completare il quadro, non va dimenticato come - almeno a fini bilancistici - l’acquisto di Arnautovic (8 milioni più 2 di bonus) scatterà ora. Quindi, per liberare lo slot per Gudmundsson, al netto della posizione di Correa, andrebbe comunque venduto Arnautovic, cosa non facile alla luce del doppio infortunio muscolare che ha segnato la stagione di un attaccante che ha già compiuto 35 anni.

Tutto sarebbe molto più semplice se Correa vincesse l’Europa League con il Marsiglia: con l’ingresso in Champions diventerebbe automatico il riscatto e l’Inter incasserebbe pure 10 milioni per il cartellino. Ma l’opzione più probabile (a oggi) è che l’argentino torni per fare la quinta punta. E questo, a Inzaghi, non dispiacerebbe affatto", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.