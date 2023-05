Inter, bonus finiti per Correa. A fine stagione i saluti: ecco la soluzione più probabile

A fine stagione, infatti, sarà molto probabile l'addio del Tucu. Per lui si cerca una nuova sistemazione, probabilmente in prestito

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Joaquin Correa. L'attaccante in queste stagioni in nerazzurro non è riuscito a mostrare le sue qualità, nonostante la fiducia di Inzaghi. A fine stagione, infatti, sarà molto probabile l'addio del Tucu. Per lui si cerca una nuova sistemazione.