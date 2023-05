Allegri: “Ci sono squadre in Champions grazie al -10 alla Juve. Non sono stupido e dico…”

"Credo sia stato fatto un buon lavoro, abbiamo lanciato 5 giovani. Purtroppo non siamo in Champions ma questo non è responsabilità nostra, altrimenti rimarrebbero fuori quelli dietro di noi. Non sono stupido: se avessi voluto vincere, sarei andato da altre parti. Ci sono delle squadre che sono state sei anni senza entrare nelle prime quattro, sul campo dobbiamo rimanere tra le prime 4, la nostra stagione è semifinale di Europa League, terzo posto sul campo e semifinale di Coppa Italia. Sul campo siamo stati penalizzati, ma questo vale solo per le altre squadre. Il calcio dà e toglie, quest'anno ci ha tolto molto e grazie a questo ci sono squadre che sono entrate in Champions, su questo tutti possono essere d'accordo".