CorSera: “Bobo TV? Si alimenta il mistero. Ma è concreto che si tratti di…”

Cosa è successo? Un litigio o una separazione consensuale? Per ora le ipotesi sono tante e alcune anche fantasiose

Sta facendo moltissimo rumore, soprattutto sui social, il clamoroso annuncio di Bobo Vieri durante una diretta della Bobo TV di ieri sera: l'ex centravanti si sarebbe separato dai suoi compagni Cassano, Adani e Ventola. E sull'argomento è intervenuto il Corriere della Sera: "Cosa è successo? Un litigio o una separazione consensuale? Per ora le ipotesi sono tante e alcune anche fantasiose. Fino a ieri i tre scherzavano sui social; tranne Cassano che abita a Genova, il terzetto ha mangiato anche insieme a Milano.

E nessuno dei post social di Adani ha dato la sensazione che stesse per accadere qualcosa del genere. Sarà realmente così? Se si trattasse di uno scherzo? Il mistero si alimenta. Vieri ha detto con voce seria: «Ringrazio Lele (Adani), Antonio (Cassano) e Nick (Ventola) per la loro presenza e la loro collaborazione avuta sino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nel quale vi renderò più partecipi». Ma il dubbio che si tratti di uno scherzo è comunque reale e concreto".