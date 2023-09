CorSera – Corsa alla seconda stella: Inter avanti al Milan, il derby dirà tanto

Bisogna tornare al febbraio del 1962 per ritrovare una situazione di classifica come quella di oggi alla vigilia del derby di Milano. Inter e Milan erano appaiate a pari punti in classifica prima dello scontro diretto in cui ebbero la meglio i nerazzurri. 2-0 il risultato, poi lo scudetto andò ai rossoneri. Scrive il Corriere della Sera: