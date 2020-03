CorSera – Icardi, ritorno di fiamma Napoli: De Laurentiis telefona a Wanda. E il PSG…

“Certi amori resistono nella testa, anche quando non sono mai effettivamente sbocciati. E sull’asse Napoli-Parigi resta il filo rosso della passione tra Aurelio De Laurentiis e Mauro Icardi“. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al futuro dell’attaccante argentino. Secondo il quotidiano, il feeling con il PSG non è mai scattato, né con il presidente Al Khelaifi né con i tifosi o i compagni. “Da Parigi filtra chiara la volontà del club di non riscattarlo oppure di esercitare il diritto (70 milioni all’Inter) con una destinazione già pronta per l’argentino. La Juventus sembrerebbe essere in pole, ma il Napoli ha ricominciato a lavorare sotto traccia e sono riprese le telefonate con Wanda Nara e i suoi legali: la controffensiva è partita”.

OBIETTIVO NAPOLI – I partenopei non mollano la presa per Icardi anche perché, secondo quanto riferisce il CorSera, non è da escludere una partenza di Milik, che tanto piace all’Atletico. In estate potrebbero lasciare Napoli anche Lozano, Allan e Koulibaly, garantendo un tesoretto da investire per Icardi e altri “giovani da far crescere e catechizzare al sistema-Gattuso: lavoro, energia mentale e disponibilità al sacrificio”, chiosa il quotidiano.