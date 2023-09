Inter-Fiorentina di oggi permetterà di testare bene le ambizioni nerazzurre. La squadra di Inzaghi, infatti, potrà dimostrare quanto solida ed efficace è la sua idea di gioco contro una formazione che talvolta ha saputo metterla in difficoltà. Ne parla anche il Corriere della Sera in edicola quest'oggi.

Si legge infatti: "In particolare l’Inter ha spesso sofferto le transizioni veloci della Fiorentina: quella di Inzaghi, dopo le tre retrocesse, è stata la squadra che ha subito più gol in contropiede, problema che finora non si è ripresentato e Sommer ha dovuto fare una sola vera parata in 180’, a Cagliari.