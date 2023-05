CorSera – Inter, Inzaghi si sta meritando la conferma. La sorpresa può arrivare dal tecnico

"Per l’Inter splende il sole, ma guai esporsi troppo, cercare in questi giorni una pigra abbronzatura, mai esagerare con gli infrarossi, si rischiano le bruciature. Se supera questo choc, il Milan può cercare la rimonta. Competenza, preparazione e coraggio di Stefano Pioli garantiscono una reazione, fin troppo facile prevederla, quasi scontata. Una partita mal giocata dai rossoneri, dove l’Inter ci ha messo poco a evidenziare e sfruttare i tanti errori, le distrazioni, quasi peccaminose sul piano tattico. Porte aperte al Milan, una prima mezz’ora inquietante, corsie talmente larghe a disposizione dell’Inter che parevano free way californiane, si poteva scegliere se andare in vacanza o in gol: l’Inter ha preferito la seconda opzione, con Dzeko (una magia volante la sua) e Mkhitaryan (preziosissimo come spesso gli accade in questa stagione)", si legge sul Corriere della Sera.