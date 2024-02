C’è scetticismo sul fatto che i lavori possano essere fatti d’estate. E i club hanno chiesto di non limitare troppo la capienza

"Sul tavolo il progetto di restyling della Scala del calcio a cura dello studio Arco Associati e dell’architetto Giulio Fenyves e la volontà di un colosso del settore come WeBuild di mettersi a disposizione per la ristrutturazione del Meazza", racconta il Corriere della Sera, che poi scende nei dettagli del vertice andato in scena ieri.