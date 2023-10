Inter, Lukaku alla Roma: “Io non ho paura”. Vorrebbe segnare il gol vittoria

Pur evitando nuove impegnative dichiarazione sentimentali (visto come è andata a finire l’ultima volta), stasera l’attaccante belga alzerà il volto verso il cielo di Milano come per dire: «Io non ho paura». Lo stesso messaggio, in fondo, che in questi giorni ha ripetuto ai suoi compagni e allo stesso José Mourinho, un po’ ironici e un po’ preoccupati, perché se Big Roma dovesse andare fuori giri per eccesso di nervosismo sarebbe un problema per tutti. Lukaku risponde lo stesso mantra: «Sono pronto e non ho paura». Non ha neppure bisogno di farsi rimpiangere, perché tanto risentimento in fondo significa anche questo. Ciò che vorrebbe, però, è fare il gol della vittoria, chiudere gli occhi, portare il taglio della mano alla fronte e il dito verso la punta del naso, invocando quel silenzio che in ogni caso non ci sarà".