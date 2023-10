CorSport: “Lukaku, verità diversa da quella dell’Inter: e ieri a Trigoria ha detto…”

-1 all'attesissimo Inter-Roma di domani alle 18, scontro in cui tornerà per la prima volta da avversario a San Siro Romelu Lukaku. Ma il belga, come riporta oggi il Corriere dello Sport, vuole estraniarsi dalle parole e dalle polemiche: "Lukaku ha già chiarito a Trigoria la sua posizione: non porta rancore a nessuno, anche se la “sua” verità è diversa ovviamente da come è stata raccontata a Milano. Non ha risposto con le parole «perché se rivelassi ciò che è successo tutti rimarrebbero scioccati» ma soprattutto perché «voglio pensare al campo». Campo vuol dire il presente, hic et nunc, chiamato As Roma. Non puoi chiedere un manifesto programmatico di fedeltà a un calciatore che, per rilanciarsi nella stagione dell’Europeo, ha firmato un contratto lungo appena 9 mesi: a luglio, rientrando nella sfera d’influenza del Chelsea, non sarà l’unico padrone del suo futuro".