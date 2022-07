Corsport si espone: “Nessuno all’Inter voleva Dybala, solo Marotta. Ormai fuori gioco”

C'è ormai la Roma nel futuro di Paulo Dybala. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo cui i giallorossi sono in netta pole position per assicurarsi la Joya. L'Inter, che pure aveva incontrato l'agente Antun in sede, si sarebbe defilata definitivamente.

"L’Inter ormai è fuori gioco, solo Marotta era entusiasta di fare questa operazione, ma Inzaghi non ha mai visto la Joya nei suoi piani e lo stesso Ausilio non era convinto. Dopo aver riportato a San Siro Lukaku i nerrazzurri sono a posto in attacco, Dzeko e Correa non si muoveranno da Milano e andranno a completare un pacchetto offensivo di straordinario valore, dove i titolari saranno Lautaro e Lukaku", scrive il Corriere con grande sicurezza.