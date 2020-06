Criscitiello: “Inter, ecco l’asse di mercato di Marotta per soffiare alla Juve il primo colpo”

Derby d’Italia a tutto campo: Inter e Juventus si sfidano non solo sul rettangolo ma anche, e soprattutto, sul mercato. Obiettivi comuni per Paratici e Marotta. Non solo Tonali e Chiesa, la sfida si sposta altrove.

“Nella settimana che riporta il calcio alla, parziale, normalità si parla anche di mercato. L’Inter sta puntando il giovane Marash Kumbulla, difensore classe 2000 che però piace anche alla Juventus. Altro derby d’Italia, sul mercato, dopo quello per Tonali. Con il Verona potrebbe nascere un asse di mercato e sul piatto Marotta metterebbe Salcedo che piace tantissimo a Juric, anche per il futuro, oltre a due giovani della Primavera e per il Verona torna caldo anche il nome di Esposito, classe 2002″, commenta Michele Criscitiello su Tmw.