Kumbulla, la Juve non spaventa l’Inter: ecco perché. Tonali, sul tavolo i cartellini…

La Juventus ha provato a sorprendere l’Inter, ma l’affondo della società bianconera per Kumbulla non si è rivelato decisivo. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il club nerazzurro conserva una posizione di vantaggio: “L’obiettivo dell’ad Marotta resta quello di rispettare l’accordo trovato tempo fa con il Verona, sulla base di 30 milioni di euro. Lo stesso difensore albanese intende mantenere la parola data al dirigente interista e sarebbe pronto a firmare un lungo contratto da circa 3 milioni di euro”.

TONALI – L’altro duello di mercato riguarda Sandro Tonali. Il giocatore ha da tempo scelto il progetto di Conte e ora aspetta l’intesa tra i club per definire i dettagli con l’Inter. “Ma l’accordo con il presidente Cellino non si preannuncia immediato. Il numero uno del Brescia vuole incassare 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri puntano ad un’intesa sui 30 milioni più una contropartita. Sul tavolo i cartellini di Pirola ed Esposito: quest’ultimo non ha trovato l’accordo con il ds Ausilio per il rinnovo e senza una firma in tempi brevi verrà inevitabilmente ceduto“, sottolinea il quotidiano.

(Il Messaggero)