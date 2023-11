Criscitiello: “Inzaghi valorizza pure i raccattapalle e ha 2 soli attaccanti. Fa i miracoli”

"Il miracolo di Inzaghi non è mai riconosciuto dalla stampa, ha portato l'Inter a grandi livelli con 2 attaccanti"

Michele Criscitiello esalta Simone Inzaghi. I risultati del tecnico dell'Inter non vengono mai valorizzati abbastanza dalla stampa ed è su questo che Criscitiello pone l'accento: "Quando è arrivato Simone Inzaghi era l'inizio della fine. Sembrava dovesse traghettare dopo Antonio Conte e invece Simone Inzaghi ha fatto un miracolo. Lo hanno attaccato, lo distruggevano. Non è facile lavorare all'Inter. Marotta e Ausilio hanno fatto grandi cose, su 20 cose fatte ne avranno sbagliate 1-2, come la gestione del caso Skriniar. Ma ci può stare, ci mancherebbe altro.