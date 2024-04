Retroscena sulla panchina dell'Inter raccontato da Cronache di Spogliatoio. Tramite Fernando Siani, giornalista che ha lavorato all'interno del club nerazzurro, l'emittente racconta: "Quando l'Inter prende Simone Inzaghi, il club ha già tutto pronto per annunciare Allegri, che però salta per l'inserimento della Juve. Allora l'Inter in un giorno, quando Inzaghi sta per rinnovare con la Lazio, lo convince e lo prende".