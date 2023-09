Le parole di Berizzo: "Dopo gli esami in Italia avevo bisogno di un prudente periodo di inattività: Sanchez è un'opzione concreta per martedì"

Intervenuto ai microfoni dei media presenti dopo la sconfitta contro l'Uruguay, Eduardo Berizzo, ct del Cile, ha parlato così delle condizioni di Alexis Sanchez: “Per martedì sarà pronto. Dopo gli esami in Italia avevo bisogno di un prudente periodo di inattività e, passato quel tempo, Sanchez è un'opzione concreta per martedì. Dovevamo stare attenti con lui. Non è una situazione sportiva, ma clinica”.