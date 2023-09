GdS – Inter, nessuna comunicazione dal Cile: attesa per le condizioni di Sanchez

Le notizie arrivate dal Cile hanno fatto scattare l'allarme in casa Inter: Alexis Sanchez ha saltato la sfida della sua Nazionale per una non precisata indisposizione, e le prime voci parlano di anemia. Il club nerazzurro vuole vederci chiaro quanto prima, dal momento che non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dallo staff medico della Roja.