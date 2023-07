Sky – Inter, quasi impossibile che Cuadrado vada in Giappone: problemi di visto

Problemi di visto: Juan Cuadrado salvo clamorose sorprese non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone

Juan Cuadrado salvo clamorose sorprese non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone. Trova conferme l’anticipazione della Gazzetta dello Sport di questa mattina.