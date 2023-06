Il club nerazzurro aveva preso in considerazione il portiere italiano per sostituire Onana in caso di partenza

Guglielmo Vicario è sempre più vicino al Tottenham. Il club inglese e l'Empoli hanno infatti un principio di accordo per 20 milioni più bonus. Il club toscano è in attesa di un'offerta scritta che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, spiegano a Skysport. L'estremo difensore era considerato il sostituto ideale dalla società nerazzurra in caso arrivasse l'offerta giusta per Onana.