Dalmat: “Da questa Inter non sai mai cosa aspettarti. Bisogna cambiare. Ricordo…”

A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Udinese , Stephane Dalmat ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Inzaghi. L'ex giocatore nerazzurro spera di rivedere Romelu Lukaku in forma in vista della seconda parte di stagione. "È sempre complicato giocare contro l'Udinese. Con questa Inter non si sa mai perché è capace di vincere contro chiunque e perdere contro chiunque. È un anno strano perché dal punto di vista del gioco sono capaci di fare le cose bene e allo stesso tempo di fare meno bene. Il finale di stagione sarà molto difficile".

"Mi ricordo 10-20 anni fa, prima di una partita c'era la sicurezza che prima della partita l'Inter avrebbe vinto, oggi non sappiamo niente. È una stagione che deve finire il più presto possibile, speriamo di arrivare secondi e dopo dobbiamo cambiare tante cose perché non è possibile fare una stagione di alti e bassi. Dobbiamo aiutare la squadra, sono sicuro che tutti i giocatori faranno il massimo. Dobbiamo avere più qualità, l'avevo detto 5 mesi fa che l'Inter non aveva una rosa straordinaria. Speravamo in Lukaku, ma non è ancora in forma, speriamo riesca a fare gol stasera".