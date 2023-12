Dalmat: “L’Inter è il calcio, gioco perfetto. Dimarco top al mondo. Cancellati i miei dubbi su…”

"Sono convinto che l'Inter sarà una squadra complicata per tutti, anche per squadre come City o Bayern Monaco. Due anni fa avevamo paura, ma quest'anno non abbiamo paura, sono le altre ad averla vedendo l'Inter che gioca con qualità e ha giocatori fortissimi. È un piacere vedere giocare questa Inter, hanno acquisito maturità ed esperienza, si vede che è un gruppo che non gioca ognuno per sé. Adesso c'è la Real Sociedad, sarebbe bene finire il girone da primi in classifica".